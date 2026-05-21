Malatya'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücünün yara almadığı öğrenildi.
Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Adıyaman yönüne seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, sürücünün kazayı şans eseri yara almadan atlattığı belirtildi. Olay anının çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntülerde, minibüsün yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı anlar net şekilde görülüyor.
