Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kurbanlık küçükbaş hayvanların tutulduğu ağıla giren kurt, 2 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Aşagı Kuyucak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kurbanlık 300 küçükbaş hayvanın tutulduğu ağıldan ses geldiğini fark eden besici Halil Yavuz, gürültüyle uyandı. Ağlı kontrol eden Yavuz, içeri giren bir kurdun koyunlara saldırdığını gördü. Kurdu kovalayan Yavuz, yaptığı kontrolde 2 hayvanın telef olduğunu, 3 tanesinin ise yaralandığını belirledi.

Erken fark etmesi nedeniyle hayvanlarını kurtaran Yavuz, 'Erken müdahale ettik ama 2 hayvanımız telef oldu, 3 tane de yaralandı. Sağlık olsun' ifadelerini kullandı.