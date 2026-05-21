Hatay'da sağanak yağışla birlikte çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü öldü.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yaşanan yağışla caddeler göle dönerken, sel afeti yaşandı. Yağışla birlikte Defne- Samandağ yolunun Subaşı Mahallesi mevkiinde yolda çökme yaşandı. Çökme esnasında Nedim Habeşoğlu'nun kontrolündeki 31 FH 207 plakalı otomobil enkaz içerisinde kaldı. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.