Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasından 300 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, Çayırova ilçesinde şüpheli kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada, kasasında koliler içerisine konulmuş 300 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.