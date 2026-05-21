Eskişehir'de bir binanın su gider borusuna düşüp mahsur kalan 3 yavru kedi, yerleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerince endoskopik kamera ile tespit edildikten sonra kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yolveren Sokak'ta bir binanın su gider borusuna düşen ve mahsur kalan 3 yavru kedi için itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa süre de ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, su borusu içerisinde endoskopik kamera ile tarama yaptı. Yerleri tespit edilen 3 sevimli kedi kurtarılarak güvenli bir alana taşındı.