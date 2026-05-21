Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi çerçevesinde İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde hazırlanan 'Trakya Kelime Müzesi', düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.

Okul bünyesinde oluşturulan müzede Trakya Bölgesi'ne özgü yaklaşık 400 kelime, deyim, mani ve yöresel ifade sergileniyor. Geçmişten günümüze taşınan yerel ağız özelliklerinin yaşatılmasının hedeflendiği müze, ziyaretçileri Trakya'nın kültürel hafızasında yolculuğa çıkarıyor.

Müzenin girişinde yer alan 'Kopil, Susak, Kaçıl, Macır, Sefte' gibi yöresel kelimeler dikkat çekerken, sergilenen objeler ve görsellerle birlikte kelimelerin anlamları da ziyaretçilere aktarılıyor. Çalışmada öğretmenler, öğrenciler, veliler ve bölgenin kültür araştırmacıları birlikte görev aldı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, dilin ve kelime hazinesinin çocukların düşünce dünyasını şekillendirdiğini belirterek, projenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yerel kelimelerin yaşatılmasının öğrencilerin kültürel kimliklerini güçlendirdiğini ifade eden Alireisoğlu, 'Bu çalışma yalnızca bir okul projesi değil, Trakya'nın tamamını kapsayan kültürel bir değer niteliği taşıyor. Çocuklarımızın dil zenginliğini, okuma kültürünü ve ifade gücünü geliştirecek önemli bir adım' dedi.

'Trakya'da 'hoş geldiniz' yerine 'oş geldiniz' denir'

İlhami Ertem Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Serra Neva Sayalı ise Trakya ağzının kendine özgü yönlerine dikkat çekerek, bölgede bazı kelimelerde 'H' harfinin kullanılmadığını anlattı. Sayalı, 'Mesela Trakya'da 'hoş geldiniz' yerine 'oş geldiniz' denir. Bu özellik bizim kültürümüzün bir parçası. Böyle çalışmalar sayesinde hem kelime haznemiz gelişiyor hem de kendi kültürümüzü daha iyi tanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Tarih öğretmeni Nedime Sezgin Ünlü de öğrencilerle birlikte yürüttükleri çalışmanın temel amacının unutulmaya yüz tutan yerel kelimeleri yeniden gündeme taşımak olduğunu söyledi. Gençlerin yabancı kelimelere yöneldiğini belirten Ünlü, 'Biz özümüze dönmek, yerel kültürümüzü yaşatmak istedik. Öğrenciler ailelerinden ve çevrelerinden kelimeler derledi. İnsanlar müzeyi gezerken 'Biz bunu kullanıyorduk' diyerek geçmişlerini hatırlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor' diye konuştu.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören müzede Trakya'nın geleneksel yaşamını yansıtan detaylar da yer alıyor. Bölgenin kültürel değerlerinden biri olan 'Bocuk' geleneğine ilişkin köşe de ziyaretçilerin dikkatini çeken bölümler arasında bulunuyor.