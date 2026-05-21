Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu başkanı Şeyhmus Akbaş, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2025-2026 yılı mezuniyet törenine katıldı.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezindeki mezuniyet törenine katılan DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, mezun olan öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Gençlere sanayi ve iş dünyasını tanıtan Akbaş, dünyanın artık yalnızca diploma sahibi insanları değil, fikri olan, risk alan, çözüm üreten ve değişime yön veren insanları beklediğini söyledi. Akbaş, 'Her şeyi sizlerden beklemediğimizi, bizlere de önemli sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. İşte bu anlayışla Dicle Üniversitesi ve DİSİDER olarak bir araya geldik. Çünkü biliyoruz ki, bilginin üretime dönüşmediği yerde ne kalkınma mümkündür ne de kalıcı başarı. Bu vizyon doğrultusunda, Dicle Üniversitesi ve DİSİDER iş birliğiyle İnovasyon ve Girişimcilik Merkezini hayata geçiriyoruz. Bu merkez, fikirlerin projeye, projelerin girişime, girişimlerin ise başarı hikayelerine dönüşeceği güçlü bir ekosistem olacaktır. Artık sadece yeni şeyler söylemenin değil, yeni şeyler üretmenin zamanıdır. Sizlerin daha fazla vaktini almadan birkaç önemli düşüncemi paylaşmak istiyorum. Unutmayın, geleceği bekleyenler değil, geleceği inşa edenler kazanır. Bir ülkenin gerçek gücü, yer altındaki zenginliklerinde değil, yetişmiş insan kaynağındadır. Sizler bu ülkenin en kıymetli gücü, en büyük sermayesisiniz. Kimi zaman yorulacaksınız, kimi zaman yalnız kalacaksınız, kimi zaman üzüleceksiniz. Ama unutmayın, büyük başarılar konfor alanında değil, mücadele alanında doğar. Sözlerimi tamamlarken özellikle şunu ifade etmek istiyorum sadece iş arayan değil, iş üreten bireyler olun. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Başarısızlıktan korkmayın. Çünkü en büyük kayıp, hiç denememektir. Bu ülkenin, çalışan, üreten, düşünen ve sorumluluk alan gençlere ihtiyacı var. Gençlerimize güveniyoruz. Bu vesileyle sizlerin yetişmesinde büyük emek harcayan kıymetli ailelerinizi, değerli hocalarınızı ve sizleri yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz açık, vizyonunuz büyük, cesaretiniz daim olsun' dedi.