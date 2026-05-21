Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de icra edilen EFES-2026 Tatbikatı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına sert tepki göstererek, 'Çoluk çocuk katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın müşterek değerini savunmaya devam edeceğiz' dedi. Erdoğan ayrıca, tatbikatın dünyaya 'dostlara güven, hesap yapanlara gözdağı' mesajı verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 ülkeden bin 300'ü aşkın personelin katılımıyla İzmir'de icra edilen EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda tarihi mesajlar verdi. Türk ordusunun 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da katliam yapanları 'soykırım şebekesi' olarak nitelendirerek, Türkiye'nin barışı savunmaya kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Sıradan bir tatbikatın çok ötesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nın planlaması, uygulaması, içeriği ve verdiği stratejik mesajlarla sıradan bir askeri faaliyetin çok ötesinde olduğunu belirtti. Tatbikata katılan dost ve müttefik ülke unsurlarına teşekkür eden Erdoğan, 'Bu yılki tatbikatımıza kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden bin 300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canıgönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Hesap yapanların heveslerini kursaklarında bırakıyoruz'

Tatbikatın icra edildiği Ege coğrafyasının tarihi önemine de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1081 yılında Çaka Bey'in İzmir'i fethini hatırlattı. Sahadan verilen mesajın son derece net olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES Tatbikatı'nı, Malazgirt'ten on yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan bin yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum' diye konuştu.

'Türk Ordusu tahrip etmez, tamir eder'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barışın en büyük güvencesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burada 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur' dedi. Ordunun sadece milletinin değil, içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını taşıdığını kaydeden Erdoğan, 'Türk ordusu İstiklalin ordusudur. Tarihte hiçbir yeri tahrip etmemiş, tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Türk Ordusu bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da güvencesidir' şeklinde konuştu.

Soykırım şebekelerine sert tepki

Dünyada güvenlik paradigmalarının değiştiği ve uluslararası hukukun itibar kaybettiği hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da yaşanan insanlık dramlarına sert tepki gösterdi. Dünyanın çok kutuplu bir yapıya evrildiğini ve Türkiye'nin yer aldığı geniş bölgenin bu sürecin sıklet merkezini oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

'Geleceğe dair senaryolar yazılırken biz ülkemizi kilit konuma getirmek için çalışıyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da çoluk çocuk katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın müşterek değerini savunmaya devam edeceğiz.'