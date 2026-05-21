Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Çarşı bölgesine yeni bir nefes alanı kazandıran proje ile hem sosyal yaşamın canlandırılması hem de bölgedeki ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken, meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Vatandaşların dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olarak tasarlanan meydan, aynı zamanda bölgeye değer katacak yeşil alan düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

Toplam 3 bin 584 metrekare proje alanına sahip meydanda, bin 680 metrekare yürüyüş yolu ile bin 903 metrekare yeşil alan yer alıyor. Alanda farklı boyutlarda toplam 14 altı betonarme, üstü ahşap oturma birimi ile 21 bank bulunuyor. Meydan çevresindeki binaların cephelerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek, bölgenin estetik görünümü güçlendirildi. Yeşil alan düzenlemeleri kapsamında ise meydana toplam 99 adet ağaç dikildi.

'Şehrin sosyal hayatına değer katacak yeni bir yaşam merkezi oldu'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, şehrin kalbinde yer alan Kırmızı Lacivert Kent Meydanını tamamlayarak halkın kullanımını açtıklarını anlatarak, 'Uzun yıllardır kent yaşamamızın önemli noktalarından biri olan bu alan, yapılan düzenlemelerle birlikte artık modern, estetik ve yaşayan bir kent meydanına dönüştü. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, bir araya geleceği ve şehrin sosyal hayatına değer katacak yeni bir yaşam merkezi oldu. Bu meydan aynı zamanda, kentimizin geleceğine yönelik kapsamlı dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasıdır' dedi.

'Bölgenin tamamında büyük bir yenileme süreci başlıyor'

Mersin'in tarihi ve ticari kimliğini yeniden ayağa kaldıracak olan 'Taş Bina Kent Müzesi' ve 'Kasaplar Çarşısı' restorasyon projelerinin ihale süreçlerine de başladıklarını bildirerek, devam eden projeler hakkında bilgi veren Gökpınar, 'Restorasyonu devam eden Karamancılar Konağındaki müze çalışmalarımız da bu dönüşüm sürecinde kendine önemli bir yer bulacaktır. Zafer Çarşısı alanında başlatılan dönüşümle birlikte, bölgenin tamamında büyük bir yenileme süreci başlıyor. Hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle bu alan daha güvenli, daha estetik ve daha işlevsel bir şehir merkezine dönüşerek, şehrimizin yeni cazibe noktalarından biri olacak. Tüm bu çalışmaların sonunda; şehrimizin kalbinde herkes için daha yaşanılabilir, daha güçlü ve daha değerli bir merkez ortaya çıkacak' ifadelerine yer verdi.