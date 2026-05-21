Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyunun, Libya’nın Sirte kenti yakınlarındaki bekleyişi sürüyor.

Trablus’un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs’ta hareket eden konvoyda; Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor.

Gazze’nin etrafına örülen abluka yalnızca bir halkı değil, insanlığın ortak vicdanını da kuşatıyor. Libya çöllerinde bekleyen gönüllüler ise bu sessiz kuşatmayı vicdanın sesiyle aşmaya çalışıyor.

Konvoyda Memur-Sen teşkilatından isimler de bulunuyor. Ertuğrul Yıldız, İbrahim Bahşi ve Resul Can, Gazze’ye umut taşımak amacıyla zorlu yolculukta yer alan isimler arasında bulunuyor.

8 Mayıs’ta Trablus’a ulaşan vicdan konvoyu, günler süren hazırlık ve eğitimlerin ardından çöl yolculuğuna başladı. Ancak konvoyun, Doğu Libya yönetiminin engeli nedeniyle yaklaşık dört gündür Sirte yakınlarında bekletildiği belirtildi.

Aktivistlerin; ekmek, ilaç, umut ve insanlık taşıdığı ifade edilirken, Gazze’ye ulaşmaya çalışan gönüllülerin engellenmesinin “insanlığın vicdanına kurulan bir barikat” olduğu vurgulandı.

Rahatsızlığı nedeniyle konvoydan ayrılmak zorunda kalan Fatih Taşpınar’a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yolda bulunan tüm gönül insanlarının güven içinde Gazze’ye ulaşması temenni edildi.

Açıklamada ayrıca Doğu Libya yönetimine çağrıda bulunularak, “Yolları açın, barikatları kaldırın ve bu onurlu yürüyüşün önünde durmayın” ifadelerine yer verildi.