İngiltere’nin başkenti Londra’da, kuzey Londra’nın Enfield semtinde bulunan mütevazı bir Türk lokantası, dünya gastronomi çevrelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Neco Tantuni, saygın yemek dergisi Vittles tarafından hazırlanan “Londra’nın En İyi 99 Restoranı” listesinde 4. sıraya yerleşerek, birçok Michelin yıldızlı restoranı geride bıraktı.

Yaklaşık 20 kişilik küçük bir mekânda hizmet veren Neco Tantuni, lüks sunumlar ya da pahalı tadım menüleriyle değil; gerçek lezzet, sadelik ve samimiyetle öne çıkıyor. Restoranın odak noktası ise Mersin’in dünyaya armağan ettiği sokak lezzeti tantuni.

Menünün yıldızı olan tantuni; kuzu veya tavuk etiyle, özel baharatlar eşliğinde pişiriliyor ve ev yapımı lavaş ile servis ediliyor. Özellikle yoğurt, domates sosu ve kızdırılmış tereyağıyla sunulan yoğurtlu tantuni, Vittles editörü tarafından “Londra’daki nadir kusursuz tabaklardan biri” olarak tanımlanıyor. Tatlı olarak sunulan künefe ise daha az şerbetli yapısıyla dikkat çekiyor.

Neco Tantuni’nin başarısının ardında büyük bir hikâye var. Restoran, Michelin mutfaklarında yetişmiş şefler tarafından değil; kendi kendini yetiştirmiş bir aşçı olan Hafîze Kaya ve ailesinin yıllar süren emeğiyle bugünlere geldi. Yedi yıl önce küçük bir kafe olarak başlayan yolculuk, bugün Londra’nın en prestijli gastronomi listelerinden birine uzanıyor.

Listenin hazırlanmasında görev alan editör Jonathan Nunn, Neco Tantuni için “Londra’daki her şefin burada çalışması gerekir” yorumunu yaparken, restoranın başarısı özellikle Türk mutfağının sokak lezzetlerinin küresel ölçekte ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Üstelik tüm bu övgülerin yanında, Neco Tantuni uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. İki kişi, birçok lüks restoranda tek bir menüye ödenen ücretin çok altında bir bedelle doyurucu ve unutulmaz bir yemek deneyimi yaşayabiliyor.

