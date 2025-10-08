Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi temaslarda bulundu.

Heyet, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç ile TGA Destinasyon Müdür Yardımcısı Mustafa Ercenk Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde “Bir Şehir, Bir Ülke” anlayışıyla karşılıklı iş birliği olanakları değerlendirildi. Taraflar, turizm ve kültür alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve beraberindeki heyetin temasları sektör temsilcileriyle yapılacak toplantılarla sürecek.