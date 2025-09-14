Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)'nin ABD’de ilk kez düzenlediği etkinlikte, New York Türk Evi’nde Türkiye-ABD ilişkilerine ışık tutan “Türkiye’deki Amerika: 1910-1970” başlıklı adlı tarihsel dokümanter sergi açıldı. Amerikalı ve Türk gazeteciler aynı sahnede ödüllendirildiği gece, Türk toplumunun önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Sergi, 20 Eylül’e kadar New York’ta, 21-24 Eylül’de ise New Jersey’deki Paterson Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.ABD (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) organizasyonuyla ABD’nde ilk kez tarihsel dokümanter bir sergi açıldı ve Amerikalı ve Türk gazeteciler aynı sahnede birlikte ödül aldı.

New York şehrindeki Türk Evi’nde TC Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, Türk dostu Amerikalı gazeteciler ve burada görev yapan Türk medya mensuplarının yanısıra Amerika’da yaşayan Türk toplumunun önemli temsilcilerini de buluşturdu. Etkinlikler öncesinde başlayan resepsiyona TC New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da bizzat katılarak konuklarla tek tek ilgilendi. Organizasyon davetlilerden tam not aldı.

EŞSİZ BİR SERGİ

Resepsiyonun ardından Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimine ışık tutan, diplomatik belgelerden basın kupürlerine, kültürel etkinliklerin izlerinden toplumsal hafızaya kadar pek çok belgenin yer aldığı "Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" başlıklı serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, serginin iki ülke ilişkilerindeki tarihsel sürece ve karanlıkta kalan süreçlere ışık tuttuğunu belirtti.

Daha sonra Doç. Dr. Sefer Darıcı tarafından oluşturulan arşiv koleksiyonuna dayanan ve Dr. Özgenur Reyhan Güler küratörlüğünde hazırlanan sergi ziyaretçilere sunuldu. İlk defa sergilenen diplomatik belgelerden ve ilginç haberlerden oluşan basın kupürlerine, kültürel etkinliklerin izlerinden toplumsal hafızaya kadar pek çok belgenin yer aldığı sergi 20 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Sergi, 21-24 Eylül’de de New Jersey’deki Paterson Müzesi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Sergide yer alan eserler Darıcı tarafından tek tek anlatıldı. Küratör Dr. Özgenur Reyhan Güler, çok kıymetli bir organizasyonun içerisinde bu sergiyi yaptıklarını ifade ederek, “Türk-Amerikan ilişkilerine ışık tutan ve Doç. Dr. Sefer Darıcı hocamın kişisel arşivinden çıkarttığı, bendeniz küratörlüğünü yaptığım hem de akademik çalışmalarıyla birleştirdiğim güzel bir deneyim oldu. Öncelikle Türkiye'deki Amerika sergisini açtık ardından da Küresel Gazeteciler Konseyi'nin önderliğinde bir ödül töreni ile taçlandırdık. Güzel bir organizasyon oldu ve Türk-Amerikan ilişkilerine dair diplomatik belgelerden, arşivlere, fotoğraflardan, Osmanlı belgelerine ulaştığımız güzel bir seri, 1910 ve 1970 arası gerçekleştirdiğimiz önemli bir sergiyi bir araya getirdik Türk toplumuyla” ifadelerini kullandı.

BAŞKONSOLOS: ZOR İŞ BAŞARILDI

Serginin ardından Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’nin misyonuna uygun olarak düzenlenen Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri de sahiplerini buldu.

Törenin açılışında konuşan Türkiye’nin New York Başkonsolosu Yazal, medyanın gücüne ve kamu diplomasisine katkısına değinerek, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Başkonsolos Yazal, çok güzel bir gece olduğunu ifade ederek, “Aslında iki tane bambaşka ve tek başına bir geceyi dolduracak faaliyeti bir arada yapmış olduk. Sergiden başlayayım. Sergi gerçekten enteresan. Belki yeni kuşak için ne ifade edecek onu kestirmek zor ama benim kuşağım için bizim haberleri gazeteden aldığımız, haberciliğin ve dünyanın hızının ve bütün diplomasinin hızının daha düşük olduğu bir dönemi hatırlatıyor bize. O dönemden nerelere geldiğimizi bir daha düşündürüyor. Çok enteresan, hani o zamanlar haberin bu kadar zor alındığı, yayıldığı, aktarıldığı bir dönemde dahi Türkiye'de, Amerika'daki gelişmelerin aslında ne kadar yakından takip edildiğinin de bir göstergesi” dedi.

Başkonsolos Yazal şu ifadeleri kullandı:

“Serginin önünden geçerken açıkçası hem geçmişi hatırladım hem de o günleri nasıl bu işleri yapıyormuş basınımız diye de düşündüm. Bunun benzeri sergileri, bu işi organize eden değerli yapımcılarla, hocamızla konuştuk. Benzerlerini de tekrar yapabilme planlarının da şimdiden başlattık. Ödül törenine gelince, ödül töreni bence burada pek çok gazetecimiz var. Hepsi inanılmaz emek veriyorlar. Kimisi Amerikan-Türk toplumunu, Amerika'daki gelişmeleri, kimisi Birleşmiş Milletleri takip ediyor. Birleşmiş Milletleri takip edenler, yani pek çok gazeteci bir ülkeyi takip edemezken bütün dünyayı takip etmek durumunda kalıyorlar. Ama bir yandan da ben kendim birinci elden şahidim. Hangi konuda olursa olsun bizim yardımımıza, desteğimize koşuyorlar. Buradaki faaliyetlerimizin haberleştirilmesinde de bize destek sağlıyorlar. Onun için buradan hiç ayrımı yapmadan hepsine çok çok teşekkür ediyorum. KGK ABD temsilcisi Dilek Kaya bu fikri bana getirdiği zaman gerçekten iyi bir fikir dedik. Ama bunun zor bir iş olacağını da tahmin ediyordum. Bu kadar organizasyonu yapmak, Türkiye'den insanları getirmek, işte bu sergiyi düzenlemek öyle kolay bir iş değil. Biz burada yaptığımız faaliyetlerden biliyoruz. Ondan çok daha çetrefilli ve karmaşık bir işin altından kalkılması büyük başarıdır. Bu da bizi şaşırtmadı açıkçası.”

DİM: MİSYONUMUZA YAKIŞTI

Daha sonra kürsüye gelen Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan gazeteciler gerek Amerikalı olsun gerek Türk olsun hepsi bizim için kıymetli. Türk dostu olanlar özellikle çok kıymetli. Ve bugün bu akşam burada verdiğimiz ödüllerin sahipleri de zaten Türk dostu Amerikalı gazeteciler. Türkiye'nin daha çok lehine haber yapan, Türkiye'nin birçok hassas olduğu noktada hassasiyet gösteren gazeteciler ve tabii ki burada Türkiye adına uzun yıllardan beri görev yapan başarılı Türk gazeteciler. Küresel Gazeteciler Konseyi, sadece bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda kamu diplomasisine destek veren, kamu diplomasi faaliyetlerine, ülkemizin medya diplomasi yoluyla katkı sunan bir örgüt olduğumuz için bu bizim misyonumuza uygun bir faaliyet oldu” dedi.

VE ÖDÜLLER

Konuşmalardan sonra Dilek Kaya’nın sunumuyla devam eden ödül töreninde, İHA'dan Aytan Mammadil Rilley En iyi ABD Medya Operasyon Ödülü, Yavuz Donat Behzat Barış Onur Ödülü, Anadolu Ajansı’ndan Şerife Çetin En İyi BM Muhabiri Ödülü, CNN Türk’ten Yunus Paksoy En iyi Diplomasi Muhabiri Ödülü, Bünyamin Sürmeli En iyi İklim Gazeteciliği Ödülü ve Özgenur Reyhan Güler En İyi Sürdürülebilir Diplomasi ödülü alırken,

En İyi Gazeteci Ödülüne SABC News‘ten Bryce Pease Sherwin, En İyi Diplomasi Gazeteciliği ödülüne UNCA’dan Edith Lederer, En İyi Foto Muhabirliği Ödülüne Anadolu Ajansı’ndan Mustafa Bassim, En İyi TV Diplomasi Gazeteciliği Ödülüne Frank Ucciardo, En İyi Dijital İçerik Ödülüne Deniz Çelik, En İyi Dijital Fotoğrafçılık Ödülüne Hakkı Akdeniz, Türk – Amerikan Dostluk Ödüllerine ise Ali Rıza Doğan, Erhan Yıldırım ve Jane İlknur layık görüldü.

Ödül plaketlerini New York Başkonsolosu M. Ahmet Yazal takdim etti.

Ayrıca, organizasyona destek veren kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri KGK adına Genel Başkan Dim ile Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt, Genel Başkan Yardımcısı Nalan Yazgan, Kurucular Yavuz Donat ve Aynur Tattersell ile İngiltere temsilcisi Alparslan Düven ve ABD Temsilcisi Dilek Kaya tarafından takdim edildi.