Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gazze’de aylardır süren bombardımanlarda yaşamını yitiren binlerce çocuk ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Gazze Ağıdı” adını taşıyan şiir sergisi, sanatın diliyle insanlığın vicdanına seslendi.

Etkinlik, Filistin özgürlük müzikleri eşliğinde başladı. Açılışta konuşan Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, duygulu ifadelerle Gazze’de yaşanan trajediye dikkat çekti:

“Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır.

Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır.”

Durmuş, “Katil İsrail’in zulmüne karşı zafere yürüyen Gazzeli evlatlarımızın yanlarında olduğumuzu haykırmak için toplandık.” diyerek Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

“Gazze susarsa, insanlık susar”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan yıkımı “insanlığın imtihanı” olarak nitelendiren Durmuş, şu ifadelere yer verdi:

“Gazze’de sadece binalar bombalanmıyor; çocuklar, umutlar, insanlık ve adalet bombalanıyor.

Bu artık bir savaş değil; bir soykırımdır, bir çocuk kıyımıdır.”

Durmuş, sözlerini “Gazze susarsa, insanlık susar.” cümlesiyle noktalayarak tüm katılımcılardan vicdanlarını diri tutmalarını istedi.

Sergide şiirler, fotoğraflar ve çocuk çizimleri yer aldı

Sergide, İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren masum insanların acılarını anlatan şiirler, fotoğraflar ve çocuk çizimleri yer aldı. Ziyaretçiler, eserleri gezerken duygusal anlar yaşadı.

“Gazze Ağıdı” şiir sergisi, sanatın birleştirici gücüyle Filistin halkının yaşadığı dramı hatırlatırken, ‘Gazze insanlığın onurudur. Bu onuru ne pahasına olursa olsun korumak boynumuzun borcudur.’ mesajıyla vicdanlara seslendi.

Yeni merkezlerde de sergilenecek

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde hazırlanan “Gazze Ağıdı” sergisinin, önümüzdeki dönemde farklı merkezlerde de sanatseverlerle buluşması planlanıyor.