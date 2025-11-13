MHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve Ahmet Cevad Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Dede Korkut / Korkut Ata Sempozyumu”nda konuştu.

Prof. Dr. Ersoy, konuşmasında Azerbaycan Zafer Günü ve Karabağ Zaferi’nin 5. yıldönümü dolayısıyla yaşanan acı kazaya değinerek, Azerbaycan’da şehit olan kahraman Türk askerlerini rahmetle andı.

“Tek millet, iki devlet sevdasıyla Azerbaycan’da bulunan askerlerimizi taşıyan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehitlik mertebesine erişen yiğitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerinin ve yüce Türk milletinin acısını paylaşıyoruz. Şehitlerimize saygıyla, Türklük şuurunun tekamülü için hiç durmadan yürümeye devam ediyoruz.”

“Dede Korkut, Türk’ün Töresidir”

Sempozyumda Türk kültürünün köklü mirasının sembolü Dede Korkut üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ersoy, Türk dünyasının ortak değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı:

“Dede Korkut, Türk milletinin hafızasında yer etmiş bilgeliğin, adaletin ve dirilişin sembolüdür. Onun sözü, Oğuz’un; dolayısıyla Türk’ün töresidir. Bu töreyi yaşatmak, anlamak ve geleceğe taşımak hepimizin müşterek sorumluluğudur.”

Ersoy, Dede Korkut Hikâyeleri’nin “geçmiş – bugün – gelecek” arasında kurduğu güçlü kültür köprüsüyle Türk dünyasının birliğini pekiştirdiğini ifade etti.

“Dünün Rüzgarı ile Bugünün Çamaşırı Kurutulmaz”

Konuşmasında bilimsel ve kültürel gelişmelere dikkat çeken Ersoy, Türk dünyasının geleceğine dair önemli mesajlar verdi:

“Dünün rüzgârı ile bugünün çamaşırları kurutulmaz. Dünün problemlerini bugünün meselesi haline getirmek yerine, bugünün meselelerinden yola çıkarak yarına dair Türkoloji tarihine, sosyal bilimlere ve Türk Dünyası’nın sorunlarına yaklaşmak gerekir.”

Bu anlayışın, sempozyumda yer alan oturumların ve özel davetli konuşmacıların özenle belirlenmesinin de temel nedeni olduğunu vurgulayan Ersoy, Türk dünyasının geçirdiği dönüşüme de değindi:

“Dün, Korkut Ata Sempozyumu gibi Türkoloji merkezli bilimsel toplantıların üyeleriyle bir araya gelirken; bugün, geçmişte adı dahi bilinmeyen Türk devletlerinin bağımsızlığa kavuştuğu, ‘Türk gibi konuşan ülkeler’ ifadesinden ‘Türk Keneşi’ne, oradan da ‘Türk Devletleri Teşkilatı’na uzanan bir dönemdeyiz.

Bugün ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı bölgesinde ‘Türk Akademisi’ adıyla bir bilim kurumunun bulunduğu ve bu akademinin başkanının da aramızda olduğu bir gündeyiz.”

Türk Dünyası İçin Ortak Kültür Paydası

Prof. Dr. Ersoy, konuşmasının sonunda sempozyumun Türk dünyası arasında kültürel bağların güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Bu sempozyum, Dede Korkut mirasının yaşatılması ve Türk dünyası arasında kültürel bağların güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olmuştur.

Başta Korkut Ata Üniversitesi Rektörü ve çalışma arkadaşları olmak üzere katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ediyoruz.”