Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 62’nci Şam Uluslararası Fuarı’nın açılışında, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına ve kalkınmasına destek olmaya hazır olduğunu vurguladı. Türkiye, 33 stant ve 772 metrekarelik alanda geniş bir heyetle fuara katıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’nin başkenti Şam’da başlayan 62’nci Şam Uluslararası Fuarı’nın açılışına katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmad Al-Sharaa’nın katılımıyla gerçekleşen fuarda, Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin selamlarını iletti.

Türkiye’nin 33 stant ve 772 metrekarelik alanda güçlü bir iş heyetiyle yer aldığı fuar, Türkiye-Suriye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini derinleştirmek için önemli bir platform oldu.

“SURİYE’NİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Bolat, fuarın yalnızca ekonomik bir buluşma değil, aynı zamanda bölgede barış ve istikrar mesajı taşıyan yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim Suriyeli kardeşlerimizin yanında durduk. Bugün de Suriye’nin istikrarına, güvenliğine ve kalkınmasına destek olmayı, karşılıklı fayda temelinde iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin, altyapı, enerji, tarım, ulaşım ve teknoloji transferi gibi alanlarda Suriye’nin geleceğine katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, Türkiye’den 500’den fazla iş insanının katıldığı fuarın 20 ülkeden 800’ün üzerinde şirketin iştirakiyle 27 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlendiğine dikkati çekti. Bolat, fuarın, ortak medeniyet, kültür ve tarihi paylaşan iki ülke arasındaki geleceğe dönük vizyonun şekillenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Şam Uluslararası Fuarı, iş insanlarımızın buluşmasına vesile olduğu kadar, dost ve kardeş ülke Suriye ile iş birliği alanlarının derinleşmesine de olanak sağlayacak” diyen Bakan Bolat, fuarın başarılı geçmesini ve katılımcılara verimli iş birlikleri getirmesini temenni ederek, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden yapılandırılmasına destek olma kararlılığını yineledi.