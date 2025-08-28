Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki B.G., Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya, ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Hastanın durumunun ağır olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’ndan hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk etti.

Hastanın tedavisi burada sürüyor.