Malatya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan Çölyak hastaları için bölgenin ilk Glutensiz Kafesi'ni açtı.

Sümerpark içerisinde 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Glutensiz Kafe, gluten hassasiyeti bulunan Çölyak hastaları ve vatandaşlara hizmet verecek.

Glutensiz Kafenin açılışında konuşan Çölyak Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, 'Çölyak hastalaları için bu kafenin açılması çok önemli. Çok büyük bir ihtiyaç karşılandı. Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bizler için çok büyük bir farkındalık oldu. Dışarıda yemek yiyemiyorduk bu kafe sorununuzu giderecek' dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Bugün burada yalnızca bir işletmenin kapısını aralamıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluğu önceleyen, erişilebilirliği güçlendiren ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızın önemli bir nişanesini daha şehrimize kazandırıyoruz. Yaşamımızda temel ihtiyaçlarımızı karşılamak kadar, yaşam kalitemizi artıracak hizmetlere ulaşabilmek de büyük önem taşıyor. Özellikle Çölyak hastalığı gibi özel beslenme ihtiyacı olan vatandaşlarımız için dışarıda güvenle yemek yiyebilmek, sosyalleşebilmek bir lüks değil, temel bir haktır. Biz de bu hakkı güçlendirmek, hassasiyeti olan hemşerilerimize güvenli bir sosyal alan sunmak için bu adımı atıyoruz. Dezavantajlı grupların şehir hayatında karşılaştığı engelleri azaltmak birinci önceliğimizdir' dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, 'Malatya'da her gün güzel şeyler oluyor. Malatya her geçen gün değişiyor, güzel hizmetlerle buluşmaya devam ediyoruz. Dezavantajlı gruplara olan hizmetlerimizi de artırıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibinin çalışmasıyla böyle güzellikler ortaya çıktı' diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölgede ilk olan Glutensiz Kafenin açılışı yapıldı.