Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Öğretmenlerin, geleceğin mimarı olduğunu kaydeden Özköse, tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Özköse mesajında, öğretmenlerin bilgiye adanmışlık, sabır, emek ve fedakârlığın en güçlü temsilcileri olduklarını belirterek, 'Öğretmenlerimiz sadece ders anlatan değil, aynı zamanda bir milleti inşa eden, karakter veren, yol gösteren gönül insanlarıdır' dedi. Eğitim yatırımlarına verdikleri öneme dikkat çeken Özköse, Malatya İş İnsanları Platformu olarak gençliğe, bilime ve şehrin aydınlık yarınlarına katkı sunmayı görev bildiklerini ifade etti. Özköse, 'Biliyoruz ki bir şehrin geleceğine yön verenler, sınıflarda sessizce geleceği yetiştiren öğretmenlerdir' ifadelerini kullandı.

Görev yapan, emekli olan ve eğitime gönül vermiş tüm öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini ileten Özköse, hayatını kaybeden eğitim emekçilerini de rahmet ve minnetle andı.