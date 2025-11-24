Siirt'te mesleğe yeni başlayan öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde yemin töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mesleğe yeni adım atan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, öğretmenliğin, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve onurlu bir meslek olduğunu söyledi. Millet olarak her zaman öğretmenleri baş tacı etmiş, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyen başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerlemiş bir toplum olduğunu aktaran Vali Kızılkaya, 'Bu söz, öğretmenlerimizin omuzlarında ne denli büyük bir sorumluluk taşıdığının en güzel ifadesidir. Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sevgi, sabır ve fedakârlık hikâyesidir. Sizler, bilgiyle donattığınız nesillere sadece bir gelecek değil, aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün değerlerini, insanlık ve umut aşılıyorsunuz. Her öğrencinizde bir iz bırakıyor, onların yüreğine dokunarak toplumumuzu şekillendiriyorsunuz. Kıymetli öğretmenlerimiz; Sizler bu ülkenin geleceğini ellerinizle şekillendiriyorsunuz. Bizler de devlet olarak, sizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi, mesleğinizin hak ettiği değeri görebilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitime verilen her emeğin milletimizin geleceğine yapılmış en değerli yatırım olduğu bilinciyle, öğretmenlerimizin yanında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz' dedi.

Onurlu görevi büyük bir özveriyle yerine getiren öğretmenlerin toplum için ne kadar değerli olduğunu hatırlatan Vali Kızılkaya, 'Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit olan ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun' diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise meslektaşlarının arasında bulunan emekli öğretmenleri selamlayarak, 'Onların bıraktığı izler, yetiştirdiği nesiller hepimiz için ilham kaynağıdır. Mesleğe yeni adım atan genç öğretmenlerimize ise hoş geldiniz diyorum. Heyecanlarınız, idealleriniz ve enerjiniz eğitim ailemize güç katacaktır' şeklinde konuştu.

Program, öğrencilerin ve öğretmenlerin şiir ve müzik performanslarıyla devam ederken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.