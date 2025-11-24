Arnavutköy Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek ders başındaki öğretmenlere hediyelerle sürpriz yaptı.

Arnavutköy'de 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl beklenmedik ziyaretlerle renklendi. Sabah dersleri devam ederken okullara giden Arnavutköy Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm okulları tek tek dolaşarak öğretmenleri sınıflarında sürpriz bir kutlamayla karşıladı. Kapıdan içeri giren ekipleri gören öğretmenler ilk anda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Öğrencilerin alkışlarıyla destek verdiği sürprizde tüm öğretmenlere özel hediyeler takdim edildi. Birçok sınıfta duygusal anlar yaşandı; öğretmenler hem belediyenin hem de öğrencilerin jestleri karşısında duygularını gizleyemedi.

Bu yıl ayrıca ilçede görev yapan 4 bin 500 öğretmene, isimlerine özel olarak hazırlanmış Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun videolu mesajı gönderildi. Başkan Candaroğlu ayrıca gün içinde okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Candaroğlu, 'Geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediyesi'nin bu kapsamlı ziyareti, okullarda samimi bir atmosfer oluşturdu ve Öğretmenler Günü'nün anlamını güçlendiren sıcak bir buluşmaya dönüştü.