Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve 'yüzyılın konut projesi' olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mersin'de hak sahiplerinin belirlemesi için kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle 8 bin 190 vatandaş konut sahibi olmaya hak kazandı.

Program, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Suver, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

8 bin 190 konut planlanıyor

TOKİ tarafından yürütülen Türkiye Yılı Sosyal Konut Projesi kapsamında Mersin merkezde 5 bin, Aydıncık'ta 40, Erdemli'de 500, Gülnar'da 100, Mut'ta 750, Silifke'de 800 ve Tarsus'ta bin olmak üzere toplam 8 bin 190 konutun yapılması planlanıyor. 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında projeye Mersin genelinde toplam 68 bin 103 geçerli başvuru yapıldı. Türkiye genelinde 250 bin konut hedefiyle yürütülen 'İlk Evim Sosyal Konut Projesi' kapsamında ise Mersin'de 5 bin 100 konut öngörülüyor. Anamur, Silifke, Tarsus, Mut ve Aydıncık'ta bazı projelerin sözleşmeleri yapılırken yapım süreci devam ediyor. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Bozön ve Çavak bölgelerinde toplam 2 bin 21 konutun yapımının tamamlandığı, 7 Şubat 2025 tarihinde çekilen kura ile teslim sürecinin başladığı kaydedildi.

'Yılda yaklaşık 20-25 bin deprem yaşıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye'nin doğal güzellikleriyle eşsiz bir ülke olduğunu ancak deprem ve iklim değişikliği gerçeğiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, 'Yılda yaklaşık 20-25 bin deprem yaşıyoruz. Bunların büyük bölümünün farkında değiliz. Depremle de bitmiyor, hepimizin malumu bir iklim değişikliğini yaşıyoruz ve bu iklim değişikliği ile birlikte taşkınlar, su baskınları meydana geliyor, kuraklıklar oluyor, aşırı ısıdan dolayı orman yangınlarımız oluyor. Velhasıl, bu güzelliğin paylaşımı için, yaşanması için bir bedeli var. O da dayanıklı yapılar üretmek' diye konuştu.

'Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bütün aileleri ev sahibi yapmak'

Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'de mevcut yapı stokunun önemli bir bölümünün dönüşmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşüm seferberliğinin bu nedenle başlatıldığını ifade ederek, 'Ülkemizin istatistiklerine göre yapı stokunun 5,5 milyondan fazlasının dönüşmesi lazım. Bundan dolayı biz hükumet olarak, bakanlık olarak kentsel dönüşüm seferberliğini başlattık. Bir taraftan bu yürüyor, fakat diğer taraftan yine istatistiki verilere göre ülkemizin bir yarısı kiracı. Yüzde 23 kadarı bir şekilde kira ödemiyor, yüzde 27'si ise kiracı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını gördünüz. Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bütün aileleri ev sahibi yapmak' dedi.

'Bu millete hizmet etme aşkını ruhumuza kattık'

Suver, konuşmasının devamında Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'yı örnek göstererek, aynı azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, 'Hepiniz merhum Seyit Onbaşı'yı duymuşsunuzdur. Çanakkale harbinde 250 kilogramlık mermiyi tek başına alıp namluya sürüyor ve savaşın seyrini belirliyor. İşte biz işimize o ruhu kattık. Bu millete hizmet etme aşkını ruhumuza kattık ve bütün dünyanın hayret ettiği, en gelişmiş ülkelerin bile, 'biz olsak yapamazdık' dedikleri o büyük olayı biz gerçekleştirdik, 455 bin konut' şeklinde konuştu.

'Bugün, 8 bin 190 talihlimiz sevinecek'

Bugün yapılacak kura çekimiyle 8 bin 190 vatandaşın ev sahibi olacağını belirten Suver, kurada ismi çıkmayanların ise umutlarını kaybetmemesi gerektiğini söyleyerek, 'İnşallah bugün bu çekilişimizi de yapacağız. 8 bin 190 talihlimiz sevinecek. Kurada çıkmayanlar üzülmesin, Cumhurbaşkanımız işaret etti, son aile konut sahibi oluncaya kadar biz bu işe devam edeceğiz. Bu ülkede dünyaya gelen vatandaş kiracı olarak yaşamayacak, mal sahibi olarak yaşayacak' ifadelerini kullandı.

'Yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır'

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç de konuşmasında, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen 500 bin sosyal konut kampanyasının ikinci aşaması kapsamında hak sahiplerini belirleme kurasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Bugün kurayı Akdeniz'in incisi Mersin'de çekiyoruz. Mart ayı içinde bütün şehirlerimizde kuralar tamamlanmış ve 500 bin hak sahibimiz belirlenmiş olacaktır. Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır' dedi.

'Tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin projeleri devam edecektir'

Direnç, kampanyaya Mersin merkez ve ilçelerden toplam 68 bin 103 vatandaşın geçerli başvuru yaptığını belirterek, 'Bu başvurulardan konut sayıları şu şekildedir; Mersin merkez 5 bin konut, Tarsus bin konut, Silifke 800 konut, Mut 750 konut, Erdemli 500 konut, Gülnar 100 konut, Aydıncık 40 konut. Noter huzurunda çekilecek kuralar ile toplam 8 bin 190 hak sahibi belirlenecektir. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesin, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin projeleri devam edecektir' şeklinde konuştu.

Kura çekiliş programında konuşmaların ardından hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, salonda heyecanlı anlar yaşandı.