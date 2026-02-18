Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç farklı okulda öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber güvenlik eğitimi düzenledi.

Ekipler tarafından Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi, Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hacı Zarife Çelebi Aygar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine toplam 680 öğrenci ve 12 öğretmen katıldı.

Eğitimlerde siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, dijital okuryazarlık ve kredi kartı dolandırıcılığı konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Yetkililer, gençlerin dijital ortamda bilinçli, güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yönelik farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.