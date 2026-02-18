Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından belediye ekipleri sahada yoğun çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, olumsuz hava koşullarının başladığı andan itibaren teyakkuz haline geçirildiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle uçan çatı parçaları, devrilen ağaçlar ve çevreye savrulan materyaller, iş makineleri ve teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde kaldırılıyor. Özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlarda öncelikli çalışma yürütülerek ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırdığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ise devrilen ağaçların kaldırılması ve yeşil alanlarda oluşan risklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve hayatın en kısa sürede normale dönmesini temin etmek amacıyla ekiplerin 7/24 esasına göre sahadaki görevini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.