Mersin'in Tarsus ilçesinde dün geceden beri devam eden kuvvetli yağış, sabaha karşı etkisini artıran fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları, özellikle tarım alanlarında ve bazı evlerde zarara yol açtı.

Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına tarım arazilerindeki seralarda naylonları uçurup hasar oluşturdu. İlçe merkezinde ise çeşitli noktalarda maddi zarar meydana geldi.

Bağlar Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinin telle çevrili alanı şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Yeşil Mahalle'de iki ağaç kökünden sökülerek devrilirken, fırtınanın etkisiyle bir evin cam balkonu da patladı.

Olayların ardından ilgili ekipler bölgede inceleme başlatırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.