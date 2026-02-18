Mersin'de, Meteoroloji'nin fırtına ve sağanak uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, tekneler sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yol üzerine bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Aynı ilçenin Demirtaş Mahallesi'nde ise 2 katlı bir binanın üst çatısına kurulu demir konstrüksiyon çatı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında ise bazı balıkçı teknelerinin halatları koparak deniz üzerinde boşta kaldı. Ayrıca yüzen iskelelerden birinin de halatlarının kopması sonucu akıntıya kapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, fırtınanın başladığı ilk andan itibaren sahada çalışma yürüttüğü, devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçalarına müdahale ederek ana arterlerde ulaşımın aksamaması için 7/24 görev yaptığı bildirildi.