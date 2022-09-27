Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bağırma seslerini duyan komşular eve geldiklerinde Genç’in yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları kontrolde Kurtuluş Genç’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Genç (35) adlı kişi evinde elektrik akımına kapıldı.

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