Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu feribotunda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli feribot, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken, gemi faciasında ölenlerin naaşı da memleketlerine gönderildi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi'nden olan ve gemide eşi ve çocuğu ile bulunan Uzman Çavuş Fahri Ateş'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Ateş'in naaşı bugün uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanına, oradan da Erdemli ilçesine karayoluyla getirildi. Ateş'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna alındı. Ateş'in eşi Ayça Ateş, ailesi ve yakınları gözyaşları döktü. Ateş'in cenazesinin yarın Çerçili Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Uzman Çavuş Ateş'in eşi ve çocuğunu güverteye çıkarttıktan sonra can yeleği bulmak için tekrar feribotun içerisine girmesi sonrasında hayatını kaybettiği ileri sürüldü.