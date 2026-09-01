Tarsus Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda küçük üreticilere yönelik zirai dron hizmeti, evsel katı atık tarifesi, Tarsus Çiftçi Eğitim Merkezinin isimlendirilmesi ve Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının okuma salonuna verilmesi gibi önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında, Anıt Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisinin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve tamirat çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla 2 yıl süreyle geçici tahsis edilmesi konusunda Başkan Ali Boltaç'a yetki verildi. Başkan Boltaç, ilerleyen süreçte gerekli kaynakların sağlanması halinde kalıcı tahsis için de çalışma yürütülebileceğini belirtti.

Evsel Katı Atık Tarife Ücreti de toplantının gündeminde yer aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, vatandaşların yeni bir fiyat farkıyla karşılaşmaması amacıyla tarifenin geçen yıl uygulanan şekliyle devam etmesi yönünde karar alındı.

Atatürk Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde bulunan okuma salonuna 'Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' isminin verilmesi önerisi de meclisin onayından geçti. Başkan Boltaç, şehidin isminin herhangi bir yerden kaldırılarak başka bir yere verilmediğini belirterek, kararın meclisin ortak iradesiyle alındığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Hidroponik Çilek Serası ve Tıbbi Aromatik Bitki Distilasyon Tesisinin bulunduğu alanın, 'Tarsus Çiftçi Eğitim Merkezi - TARÇEM' olarak isimlendirilmesi kabul edildi. Başkan Boltaç, merkezin özellikle kadınlar başta olmak üzere vatandaşlara eğitim ve üretim alanında katkı sunacağını kaydetti.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan zirai dronun küçük üreticilerin hizmetine sunulması da gündeme geldi. Özellikle 50 dekarın altında üretim yapan çiftçilere yönelik hizmetin ekonomik koşullarda sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, Tarsus Gelecek Spor Kulübü sporcusu Furkan Emre Kara'nın başarıları da mecliste paylaşıldı. Kara'nın son iki yılda üç kez üst üste Türkiye Şampiyonu olduğu ve atletizmde kendi kategorisinde önemli dereceler elde ettiği belirtildi.

Tarsus Belediyesinin araç filosuna yeni bir greyderin kazandırıldığı da toplantıda açıklandı. Başkan Ali Boltaç, aracın Tarsus'a kazandırılmasına katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, yeni aracın kent genelindeki yol ve arazi çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Ali Boltaç, Tarsus'a hizmet noktasında meclis üyeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, toplantıda alınan kararların Tarsus için hayırlı olmasını temenni etti.