Mersin'in Akdeniz ilçesinde Madımak Parkına kurulan portatif yüzme havuzunda düzenlenen kurslardan 450 çocuk yararlandı.

Akdeniz Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmesi ve yüzme öğrenmesi amacıyla Madımak Parkı içerisinde kurulan portatif yüzme havuzu, yaz boyunca yoğun ilgi gördü.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kurslara, 5 ayrı grup halinde toplam 450 çocuk katıldı. Profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklara, yüzmenin temel teknikleri ile güvenli yüzme ve havuz kullanım kuralları öğretildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocukların sporla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek, '450 çocuğumuza profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi verdik. Çocuklarımızın hem eğlenerek hem de yeni beceriler kazanarak sağlıklı bir yaz geçirmelerinden mutluluk duyuyoruz' dedi.

Çocuklarının güvenli bir ortamda yüzme öğrenmesinden memnuniyet duyduklarını belirten aileler ise projede emeği geçen Akdeniz Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.