Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşması ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta; yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalar ile gerçekleşecek. Haftanın ilk mücadelesinde Gençlerbirliği, yarın evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Hafta, Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ve Beşiktaş - Çorum FK maçları ile sona erecek.

Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:



Yarın

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK



29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe



30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe



31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK