Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi. Ücretsiz tenis kurslarında eğitim alan vatandaşların korta çıktığı turnuvada, farklı kategorilerde gerçekleştirilen müsabakalarla hem rekabet hem de Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinliklere sporun birleştirici gücünü de kattı. Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayan '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası', Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tenis kurslarından yararlanan vatandaşları kortlarda buluşturdu. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen karşılaşmalarla başlayan turnuvada heyecan, önümüzdeki günlerde oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, tenise Büyükşehir Belediyesinin kurslarında başlayan kursiyerler aldıkları eğitimlerin ardından bu kez turnuva heyecanı yaşadı. Sporcular kortlarda rakiplerine karşı mücadele verirken, müsabakalara hem tatlı bir rekabet hem de Zafer Bayramı coşkusu hakim oldu.

'Bir yılda yaklaşık 500 vatandaşa ücretsiz tenis kursu verildi'

Macit Özcan Spor Tesislerinde yaklaşık 5 yıldır tenis antrenörlüğü yapan Abidin Kuruağaç, yenilenen kortların standartlara uygun hale getirildiğini belirterek, bir yılda yaklaşık 500 vatandaşa ücretsiz tenis eğitimi verildiğini söyledi. Kuruağaç, 'Turnuvaya katılanlar, burada sıfırdan tenisi öğrenen yani raket tutmayı bilmeyen vatandaşlarımızdan oluşuyor ve turnuva oynayacak düzeye geldiler' dedi.

Ücretsiz tenis eğitimlerinin dönemlere göre değiştiğini belirten Kuruağaç, 'Kurslarımızda 10 saatlik temel eğitim derslerimiz oldu. Bunlar dönemsel olarak değişkenlik gösterdi; yazın 2 haftalıktı ama kışın 1 aylık bir süreçte derslerimizi tamamladık' ifadelerini kullandı.

'Amacımız, kursiyerlerimize turnuva heyecanını yaşatmak ve kurallarını tanıtmak '

Turnuvanın kursiyerler açısından da önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan Kuruağaç, 'Tenisi burada öğrenen vatandaşlarımızla aslında bir aile gibi olduk. Hepsi çok heyecanlı, biz de kendileriyle birlikte bu heyecanı yaşıyoruz. '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası'na katılan bütün vatandaşlarımıza da ayrıca buradan teşekkür ediyorum ve bol şanslar diliyorum' diye konuştu.