Mersin Spor Kulübü (MSK) Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni kadrosuyla parkeye çıkan Carettalar, yeniden Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü (MSK) Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan Carettalar'da tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların sezon başı olmasına rağmen oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlemlendi.

'Hedefimiz MSK'yi tekrar ait olduğu yere taşımak'

Antrenman öncesi oyuncuları ile konuşan Başantrenör Burak Gören yaptığı açıklamada ise yeni sezon hedeflerini anlattı. Mersin'in Türk basketbolu için çok önemli olduğunu belirten Gören, heyecanlı olduklarını belirterek, 'Her sezon başlangıcı her takım için çok heyecanlar içerir. Biz heyecanlıyız. Mersin, Çukurova, Türk basketbolu için, Türk sporu için, tarihiyle, geçmişiyle, kazandıklarıyla, yetiştirdikleriyle çok değerli, çok büyük bir yer. MSK'yi, tekrar ait olduğu yere, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz' dedi.

MSK'nin, hem gelişim olarak hem yaptıklarıyla ve de gelecekte yapacaklarıyla çok büyük potansiyeli olan bir kulüp olduğuna dikkat çeken Gören, 'Dolayısıyla bizim buradaki birinci hedefimiz, öncelikli olarak Süper Lig'e çıkabilmek. Bu doğrultuda bir kadro kurduk. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Tabi ki Türkiye Basketbol Ligi çok büyük rekabetin olduğu, çok iyi antrenörlerin ve oyuncuların olduğu bir lig. Dolayısıyla MSK'yi tekrar Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak için elimizden gelen bütün çabayla mücadele edeceğiz' diye konuştu.

'Güçlü bir takım kurduk'

Takımı kurarken oyuncu tercihlerinde kişilerin sportif başarılarının yanı sıra kişiliklerinin ön planda tutarak transfer çalışması yaptıklarını dile getiren Gören, 'Oyuncu özelliklerinden daha ziyade karakter benim için çok önemli. Yani bu aslında söylemde çok basit söylenen ama işin içinde çok kolay yakalanan bir şey değil. Dolayısıyla önceliğimiz çok doğru karakterleri, çok iyi insanları bir araya getirip, burada bir defa sağlıklı ve güçlü bir takım ortamı, bir aile ortamı oluşturmak. Ondan sonra tabi her biri oyuncu özellikli olarak da bu lig için çok önemli oyuncular. Dolayısıyla bu kriterlere çok dikkat ettik' ifadelerini kullandı.

'Hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirmek istiyoruz'

Uzun ve mücadele dolu bir sezonun kendilerini beklediğini aktaran Gören, ilk hedeflerinin hazırlık dönemini en iyi şekilde geçirmek olduğunu söyledi. Teknik ve taktik olarak geçirilecek hazırlık döneminin ligin başlaması ile sahaya yansıyacağını vurgulayan Gören, 'Öncelikli ilk hedefimiz bu hazırlık dönemini çok iyi geçirmek, iyi takım olabilmek. Hem teknik hem taktik olarak ve hem de kimya olarak birbirimize yaklaşabilmek. Sonrasında lig başladığı zaman bütün önemli rakiplerimize çok büyük saygı duyarak, her rakibimizi ciddiye alarak çok doğru bir sezon oynamak istiyoruz' sözlerine yer verdi.