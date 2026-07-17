İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis şikesi soruşturmasında, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına rakip lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiasıyla 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler alınarak çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine olan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst vb), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu bulunan şahıslar tespit edildi.

Bu kapsamda bahis yaptığı tespit edilen İstanbul merkezli 10 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 17 şahıs yakalanırken 2 şahsın yurtdışında olduğu tespit edildi. Öte yandan MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi neticesinde 19 şüphelinin kimlikleri ve haklarında yapılan tespitler belli oldu.

- Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı,

- Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 124 kupon oynadığı,

- Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 78 kupon oynadığı,

- Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 14 kupon oynadığı,

- Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 12 kupon oynadığı,

- Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 144 kupon oynadığı,

- Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı,

- Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 996 kupon oynadığı,

- Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 53 kupon oynadığı,

- Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 27 kupon oynadığı,

- Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 13 kupon oynadığı,

- Ali Şen (Boluspor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 61 kupon oynadığı,

- Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 28 kupon oynadığı,

- Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 22 kupon oynadığı,

- Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 218 kupon oynadığı,

- Maruf Güneş (Galatasaray) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı,

- Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 50 kupon oynadığı,

- Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 16 kupon oynadığı,

- Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) - Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendiriliyor.