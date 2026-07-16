Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik yoğunluğunun yaşandığı köprü üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 4 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.