Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik yoğunluğunun yaşandığı köprü üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 4 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA