Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu öğretmen, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.P.C., otizmli 5 yaşındaki K.Y.'nin anne ve babası ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının dosya boyutunun büyük olması nedeniyle bilirkişi raporunun henüz hazırlanamadığı bildirildi.

'Her zaman parmakla gösterilen bir öğretmen oldum'

Suçlamaları kabul etmeyen sanık S.P.C., '10 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Hiçbir zaman amacım herhangi bir çocuğa veya hayvana zarar vermek kastıyla hareket etmedim. Her zaman parmakla gösterilen bir öğretmen oldum. Tahliyemi istiyorum' dedi.

Anne Sermin Yılmaz ise, 'Ben kamera kayıtlarını izleyemiyorum. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. 6 ay önceki kayıtlarda da şiddet olduğuna eminim' ifadelerini kullandı.

Baba Bahattin Yılmaz da, 'K.Y.'nin darbedildiği görüntülerini psikolog bir doktora gösterdim. Doktor da birebir darp olduğunu söyledi. Geriye dönük de darp olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim' diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen öğretmen A.Y. ise, çocuğun genelleme dersine girdiğini belirterek, 'Ben derse girdiğimde gözüme çarpan olumsuz bir durum olmadı. Daha sonra öğretmen S.P.C., çocuğun boynunda bir çizik olduğunu söyledi. Ben de aileye bilgi vermesi gerektiğini söyledim' dedi.

Mahkeme heyeti, kurumdan talep edilerek dosyaya gönderilen geriye dönük 6 aylık güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yapan müşteki ailenin avukatı Selim Can Kayışoğlu, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ederek, 'Mağdur müvekkilim K.Y., beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bir çocuktur. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ile 4 yaşındaki otizm tanılı K.Y.'nin maruz kaldığı dehşet verici şiddet açıkça ortaya konulmuştur. Kendisine emanet edilen bir eğitimcinin, özel birey bir çocuğa yönelik bu eylemi gerçekleştirmiş olması toplum vicdanını derinden yaralamış ve kamuoyunda haklı bir infiale neden olmuştur' dedi.

'Kurumların denetim sorumluluğu da sorgulanmalı'

Yaşanan olayın yalnızca bireysel bir sorumluluk olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Kayışoğlu, 'Otizm gibi özel ilgi ve ihtiyaçları olan çocuklarımızın emanet edildiği bir merkezde yaşanan bu olay, yalnızca bireysel sorumluluğun değil, aynı zamanda kurumun denetim, gözetim ve personel seçimine ilişkin yükümlülüklerinin de kamuoyu nezdinde sorgulanmasına neden olmuştur. Kamu hizmeti sunan idarelerin en temel görevi, bünyelerinde bulunan çocukların güvenliğini sağlamak ve bu tür olayların yaşanmasını önleyecek etkin denetim mekanizmalarını işletmektir' diye konuştu.

'Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız'

Ailenin adalet beklentisinin sürdüğünü belirten Kayışoğlu, 'Müvekkilimiz ve ailesi adına, sorumluların hak ettikleri şekilde cezalandırılması, adaletin eksiksiz biçimde tecelli etmesi ve benzer acıların başka hiçbir çocuğumuz tarafından yaşanmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.