Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Sezonun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile temsilcileri katıldı. Bu sezon Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek.

Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerindeki 16. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla start alacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.



"Federasyonumuzun kapıları, tüm kulüplerimize sonuna kadar açık olacaktır"

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Seyir zevki yüksek karşılaşmaların oynandığı, rekabetin centilmenlik sınırları içinde yaşandığı, fair-play anlayışının ön planda olduğu başarılı bir sezon temenni ediyorum. Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK’ya hoş geldin diyorum. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Dünyanın saygın ligleri arasında yer alan Süper Lig’in marka değerini daha da yükseltmek hedefiyle yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yıl 69. kez düzenleyeceğimiz ligimizde en büyük arzumuz, rekabetin sahada yaşandığı ve kulüplerimizin Avrupa kupalarında büyük başarılara ulaşacağı bir ortam oluşturmak. Bu doğrultuda atacağımız her adım Türk futbolunun uluslararası rekabet gücünü de üst seviyeye taşıyacak. Bugün yeni sezonun fikstürünü belirleyeceğiz. Hepimiz biliyoruz, başarıyı fikstür değil, emek, disiplin, istikrar, mücadele ve birlik ruhu belirleyecektir. Saha içinde ve saha dışında, maç öncesi ve sonrasında ayrışmanın değil sağduyunun, gerginliğin değil ortak aklın hakim olduğu bir futbol iklimini hep birlikte oluşturacağımıza inanıyorum. Yapıcı yaklaşım, ligin marka değerine ve futbolun geleceğine katkılar sağlayacaktır. Türk futbolunun geleceğini bugün yöneterek değil, yarını planlayarak inşa etmek zorundayız. Önceliğimiz kulüplerimizin mali yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak, yeni sponsorluk alanları geliştirmek ve yayın gelirlerini daha da yukarıya taşımaktır. Bugün güç birliği yapma günüdür. Bugün ortak hedeflerde buluşma günüdür. 14 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesinde federasyonumuzun kapıları, tüm kulüplerimize sonuna kadar açık olacaktır. Sorunları birlikte değerlendirecek, çözümleri birlikte üretecek ve Türk futbolunun geleceğini birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda ilk hafta maç programı şöyle:



Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Konyaspor - Çaykur Rizerspor

Galatasaray - Çorum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Samsunspor - Göztepe



- Süper Lig'de büyük maçların programı ise şu şekilde:

4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor