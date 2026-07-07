Sivasspor'da yarın yapılması planlanan olağanüstü genel kurul ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüpte yeni kongre tarihi 15 Temmuz olarak belirlenirken, Kulüp Başkanı Burak Özçoban da başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Özçoban, yaptığı kamuoyu açıklamasında son ana kadar kulübü daha iyi noktalara taşıyabilecek güçlü bir adayın çıkmasını beklediklerini ancak bu süreçte sorumluluğu üstlenen bir ismin olmadığını belirtti.

Özçoban açıklamasında şunları dile getirdi:

'Son ana kadar, kulübümüzü daha iyi yerlere taşıyabilecek güçlü bir adayın ortaya çıkmasını büyük bir sabırla bekledik. Ancak gelinen noktada, kimsenin bu sorumluluğu üstlenmemesi bizleri derinden üzmüştür. Bu süreçte, yıllarca birlikte görev yaptığımız değerli yol arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda, güçlü bir yönetim anlayışıyla 15 Temmuz'da yapılacak kongrede Sivasspor Kulübü Başkanlığına yeniden aday olma kararı aldığımı değerli Sivasspor sevdalılarına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Sivasspor'umuzun geleceği için mücadele etmeye devam ederken, tüm taraftarlarımızı da bu süreçte bizimle omuz omuza olmaya davet ediyoruz.'