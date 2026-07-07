Elazığspor, Erhan Kartal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Aliağa FK formasıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ve play-off'larda başarılı bir grafik çizen Erhan Kartal, İzmir ekibiyle toplam 35 resmi maça çıktı. Kariyerinde Süper Lig dahil olmak üzere profesyonel liglerde toplam 360 maça çıkan Kartal, TFF 1. Lig'de 179 maç, TFF 2. Lig'de ise 120 karşılaşmada görev yaptı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erhan Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz' denildi.