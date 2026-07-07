Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, anne adaylarının sağlık hizmetlerine güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen Anne Taksi projesinden faydalanan anne adayı Merve Serel'i doğum yaptıktan sonra evinde ziyaret etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Anne Taksi projesi kapsamında, ilçede yaşayan hamile kadınların devlet hastanelerindeki muayene ve kontrol randevularına ücretsiz ulaşımı sağlanıyor. Anne Taksi aracı, yolculuk sırasında ihtiyaç duyulabilecek ıslak mendil, kolonya, su, havlu peçete, hijyen malzemeleri gibi donanımlarla hizmet veriyor. Ayrıca projeden yararlanan anne adaylarına, bebek bezi, zıbın takımı, biberon, emzik, şampuan ve çeşitli bakım ürünlerinin yer aldığı bir anne çantası da hediye ediliyor. Belediye ekipleri, proje çerçevesinde anne adayı Merve Serel'i hamilelik sürecinde hastaneye güvenli ve konforlu şekilde ulaştırdı ve muayenesinin ardından tekrar evine bıraktı.

Başkan Topaloğlu'ndan hayırlı olsun ziyareti

Anne Taksi projesiyle sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir hizmet daha ekleyen Başkan Topaloğlu, Anne Taksi imkanlarından yararlanan Merve Serel ve ailesini doğum yaptıktan sonra evinde ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Anne Taksi projesinden faydalanan Merve Serel'i tebrik ettiğini belirterek, 'Anne Taksimizin kadın şoförü Merve kardeşimizi güvenli şekilde hastaneye götürüp getirdi. Kendisi bu hizmetimizden çok memnun. Doğumdan sonra da kendisini ziyaret ettik. Çocuklarını Allah analı babalı büyütsün' dedi.

Projeden yararlanan Merve Serel ise 'Hamilelikten doğumuma kadar olan süreçten çok memnunum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bize sunduğu Anne Taksi hizmeti çok güzel. Doğumdan sonra da projeden yararlanmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Merve Serel'in eşi Cengiz Serel ise 'Anne Taksiden oldukça memnunuz. İşimden dolayı çoğu zaman eşimi hastaneye götürüp getirmeye vaktim olmuyordu. Bu konuda Anne Taksi bana çok yardımcı oldu. Belediyeyi aradığımız zaman bize her türlü yardımda bulunuyor. Başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

'Gerçekten güzel bir hizmet ve çok memnun kaldık'

Merve Serel'in babası İbrahim Tekin de 'Yapılan hizmet o kadar güzel ki sanki dedenin üzerinden büyük bir yük alınmış gibi. Anne Taksi olmasaydı mutlaka ben götürüp getirecektim. Gerçekten güzel bir hizmet ve çok memnun kaldık. Doğuma kadar ve doğumdan sonra da hala bu hizmeti almaya devam ediyoruz. Anne Taksi şoförü kadın arkadaşımız da çok güler yüzlü. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren Anne Taksi Projesi'nin hem anne adaylarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hem de gebelik sürecinde güvenli ulaşım imkanı sunmasıyla Kemer'de önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.