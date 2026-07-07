Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2026-2027 Akademik Yılı'na, öğrenci alımına başlanan iki yeni program ile giriyor. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi bünyesinde 'Metalurji ve Malzeme Mühendisliği' ile ALTSO Turizm MYO bünyesinde 'Turist Rehberliği' programları yeni dönemde öğrencilerine 'Merhaba' diyecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) fiziki ve akademik büyümesini sürdürürken bünyesine yeni açılan programlara öğrenci alımları da devam ediyor. ALKÜ tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) öğrenci alımı için başvurusu yapılan Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ALTSO Turizm MYO Turist Rehberliği programları, 2026-2027 Akademik Yılı'nda ilk kez öğrenci kabul edecek. Üniversite adayları YKS 2026 tercihlerini yaparken iki program tercih listesinde yerini alacak. Böylelikle ALKÜ'de lisans sayısı 35, önlisans sayısı 30 olmak üzere toplam program sayısı da 65'e yükseldi. Öte yandan yeni dönemde Endüstri Mühendisliği programı, öğretimine yüzde yüz İngilizce olarak devam edecek.

Rektör Türdoğan: 'ALKÜ büyümesini sürdürecek'

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ'nün her geçen gün büyümesini ve gelişmesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi. Rektör Türkdoğan yeni dönemde öğretime başlanacak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Turist Rehberliği programları ile teknoloji ve turizm sektörüne önemli katkılar sunacaklarını belirterek, 'Üniversitemiz, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını ve ülkemizin stratejik hedeflerini dikkate alarak akademik yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Açılan yeni programlarımızla hem nitelikli insan kaynağı yetiştirecek hem de bilimsel çalışmalarımızı sanayi ve turizm sektörüyle daha güçlü bir şekilde buluşturacağız. Özellikle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programı savunma sanayii, üretim teknolojileri ve ileri malzemeler alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Turist Rehberliği programımız ise Alanya'nın ve bölgemizin turizm potansiyelini daha da ileriye taşıyacak, sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yabancı dil bilen profesyonelleri yetiştirecektir. Üniversitemizin akademik büyümesini, eğitim kalitesini ve uluslararasılaşma hedeflerini kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni bölüm ve programlarımızın üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tercih döneminde aday öğrencilerimizi ALKÜ ailesine katılmaya davet ediyorum' dedi.