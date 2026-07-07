Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11-15 yaş aralığındaki gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek, onlara takım ruhu, çevre bilinci ve sorumluluk duygusu kazandırmak amacıyla düzenlenen İzcilik Programı'nın 8. Dönem başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı olan izcilik programı, çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ücretsiz programa katılmak isteyenler www.antalya.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyor.

Doğanın içinde izcilik eğitimi

Etkinlik, 13 - 14 - 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek. Eğitim günübirlik (konaklamasız) olarak gerçekleştirilecek. Hayvanat Bahçesi'nin yanındaki ormanlık alanda bulunan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde izci adayları, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak. Katılımcılar, kamp boyunca hem kişisel hem ruhsal gelişim sağlayacak, doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşam şartlarını uygulamalı öğrenecek.

Eğitim sonunda yemin töreni düzenlenecek

Dört günlük eğitimin sonunda izci adayları yemin ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi izcisi olacak. 'İzci Yemin Töreni' ne aileler de davet edilecek.