Kepez Belediyesi, afet ve acil durumlarda görev alacak personelin güvenli çalışma kültürünü güçlendirmek, iş kazalarını önlemek ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 'Afet İşlerinde Genel Güvenli Çalışma ve İş Kazalarının Önlenmesi' konulu eğitim programı gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen eğitimde, afet bölgelerinde görev yapan personelin karşılaşabileceği riskler, güvenli çalışma yöntemleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamlı şekilde ele alındı. Programda; deprem, sel, yangın ve fırtına gibi afetlerde güvenli müdahale teknikleri, dinamik risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş makineleriyle güvenli çalışma, ekip koordinasyonu, haberleşme ve ramak kala olaylarının önemi uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarıldı. Eğitim süresince, dünyada ve ülkemizde meydana gelen afetlerden örnek olaylar üzerinden değerlendirmeler yapılarak, müdahale ekiplerinin karşılaşabileceği tehlikeler ve bu risklerin nasıl yönetileceği ayrıntılı şekilde anlatıldı. Katılımcılar, senaryo bazlı uygulamalarla afet anında doğru karar verme, risk analizi yapma ve güvenli çalışma kültürünü geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini pekiştirme fırsatı buldu. Program sonunda gerçekleştirilen değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayan personele başarı belgeleri takdim edildi.

Afetlere daha hızlı ve etkin müdahale

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yavuz Ekiz, eğitimin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede afetlerde en önemli önceliğin, hem vatandaşların hem de müdahale ekiplerinin güvenliği olduğunu söyledi. Ekiz, 'Bir afette kurtarma çalışmalarının başarılı olabilmesi, öncelikle sahada görev yapan personelin güvenli şekilde görevini sürdürebilmesine bağlıdır. Doğru eğitim, etkin risk değerlendirmesi ve güvenli çalışma kültürü sayesinde birçok iş kazasının önüne geçmek mümkündür. Bu eğitimle personelimize yalnızca teorik bilgi değil, gerçek olaylardan elde edilen deneyimler doğrultusunda sahada karşılaşabilecekleri riskleri yönetme becerisi de kazandırmayı hedefledik. Güvenli çalışan ekipler, afetlere daha hızlı, daha bilinçli ve daha etkili müdahale eder. Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ün öncülüğünde çalışanlarımızın mesleki bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz' dedi.