Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmalarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, mevcut asayiş ve kamu düzeninin sürdürülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi, suça karışan kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il genelinde denetim yapıldı. 578 günübirlik konaklama yerinde yapılan kontrollerde, anlık veri göndermediği belirlenen 1 günübirlik konaklama işletmesi ile 1 araç kiralama firmasına, çalışan kaydı yapmadığı tespit edilen 1 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 1 kişiye idari işlem uygulandı.