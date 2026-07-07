Artvin'in Ardanuç ilçesine gezi için gelen ailenin aracı Cehennem Deresi Kanyonu mevkiinde arıza yaptı. Motor bölümünde meydana gelen arızaya Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz müdahale ederek ailenin yeniden yola çıkmasını sağladı.

Bursa'dan Artvin'in doğal güzelliklerini görmek için gelen aile, Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu gezisi sırasında araçlarının arızalanması nedeniyle yolda kaldı. Bölgede bulunan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, durumu fark ederek ailenin yardımına koştu. Aracın motor bölümünde meydana gelen arızayla ilgilenen Başkan Yılmaz, yaptığı müdahaleyle sorunu gidererek aracın tekrar çalışmasını sağladı. Yaşadıkları kısa süreli paniğin ardından yeniden yola devam eden aile, Başkan Yılmaz'a duyarlılığı ve yardımı için teşekkür etti.