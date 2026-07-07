Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet verdiği kadim coğrafyanın doğal dengesini korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kelaynak kuşları için başlattığı koruma çalışmalarını, başta leylekler olmak üzere göçmen kuşları kapsayacak şekilde genişletti. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'ın ardından Şırnak'ta da göç yolları üzerindeki çok sayıda elektrik direğine özel yuva platformları yerleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, insan ve çevre odaklı çalışmalarıyla bölgenin doğal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren şirket, aynı zamanda hizmet verdiği coğrafyanın ekolojik zenginliğini korumaya yönelik projeleriyle de dikkat çekiyor. Bölgede yüzyıllardır süregelen göç yollarını kullanan kuşların güvenliği için çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Yuva Projesini Şırnak'ta da hayata geçirdi.

Yaban hayatı korunurken enerji arz güvenliği de sağlanıyor

Kelaynakları korumak amacıyla başlatılan ve kısa sürede tüm göçmen kuşları kapsayacak şekilde genişleyen 'Yuva Projesi', Şırnak'ta yapılan yeni çalışmalarla daha da büyüdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından göçmen kuşların göç yollarının belirlenmesinin ardından Dicle Elektrik ekipleri, tespit edilen güzergâhlardaki direklere önceden hazırlanan yuva platformlarını vinçler yardımıyla monte etmeye başladı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, 'Çalışma kapsamında, leyleklerin göç yolundaki direklere yuva platformları monte ettik. Bu sayede leylekler artık konup kalkarken elektrik tellerine temas etmeyecek. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen bu çalışma, yaban hayatını korurken enerji arz güvenliğini de sağlayacak' dedi.

Göçmen kuşlar için güvenli yuvalar oluşturuldu

Dicle Elektrik, daha önce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında koruma altında bulunan Kelaynak kuşlarının enerji nakil hatlarından etkilenmemesi için hatlarda izolasyon çalışması gerçekleştirmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucunda olumlu sonuçlar alınması üzerine şirket, uygulamayı Kelaynakların göç yollarındaki hatlara da taşınmıştı. Bu çalışmaların ardından Dicle Vadisi'ni barınma ve göç güzergahı olarak kullanan başta leylekler olmak üzere diğer göçmen kuşlar için Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'daki elektrik direklerinin üst bölümlerine özel yuva platformları yerleştirilmişti.