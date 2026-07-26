A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi finalinde karşılaştığı Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

2026 Voleybol Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-1 ile geçerek kupayı kazandı ve ikinci kez bu başarıyı elde etti.

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 'En değerli oyuncusu' (MVP) seçildi.



Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Leassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül, Yaprak)

Brezilya: Bergmann, Diana, , Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta, Marcelle (L) (Macris, Helena, Kisy, Natinha (L), Maira)

Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21

Süre: 112 dakika