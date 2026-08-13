Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Akdeniz Belediye Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları Futbol Kursu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesi tarafından çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, farklı branşlarda eğitimlerle devam ediyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Seyfi Ali Türkoğlu Sahasında sürdürülen futbol kursunu ziyaret ederek çocukların antrenmanına eşlik etti.

Çocuklarla sohbet eden ve çalışmalarını izleyen Beşikci, kaleye geçerek minik sporcularla penaltı atışı da yaptı. Ziyarette Akdeniz Belediye Spor Kulübü Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu'ndan kursun çalışmaları hakkında bilgi alan Beşikci, sporcuların eğitim gördüğü tesisleri de inceledi.

500 çocuk spor eğitimi alıyor

İki ay süren Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl futbol, basketbol, tenis ve yüzme branşlarında toplam 500 çocuk eğitim alıyor. Alanında uzman antrenörler tarafından verilen eğitimlerde çocukların sportif yeteneklerinin yanı sıra takım ruhu, dayanışma ve sosyal iletişim becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Kurslarda görev yapan teknik ekibin çalıştırdığı Akdeniz Belediye Spor Kulübü Futbol A Takımının bu sezon Play-Off maçlarını şampiyon tamamlayarak Profesyonelliğe Geçiş Ligine yükselmesi de altyapı çalışmalarının önemini ortaya koyuyor.

Yaz döneminin sonunda yetenekleriyle öne çıkan çocukların kulübün altyapısına kazandırılarak yıl boyunca profesyonel eğitim almalarının önü açılacak.

'Şehri inşa ederken nesilleri de inşa ediyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocuklara yönelik yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar olduğunu belirterek, 'Bizler belediyeciliği yalnızca yol, kaldırım ya da altyapı çalışmalarından ibaret gören bir anlayışa sahip değiliz. Şehrin fiziki inşasını yaparken, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarla nesillerin inşasını da aynı derecede önemsiyoruz' dedi.

Spor tesisinde farklı branşlarda eğitim alan 500 çocukla bir araya geldiklerini ifade eden Beşikci, 'Akdenizli hemşehrilerimizin bizlere güvenerek emanet ettiği bu evlatlarımızın; kötü alışkanlıklardan uzak, bedenen ve ruhen sağlıklı, dayanışma duygusu yüksek ve sosyal bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız' diye konuştu.

Çocukların spor sayesinde takım ruhu ve arkadaşlık bağları kazandığını vurgulayan Beşikci, projede emeği geçen antrenörlere ve çocuklarını spor okullarına gönderen ailelere teşekkür etti.

Sporla hem fiziksel hem sosyal gelişim

Yaz spor okullarında çocukların yalnızca fiziksel gelişimlerinin değil, sosyal ve kişisel gelişimlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Farklı mahallelerden gelen çocukların aynı takım içerisinde spor yapmasıyla paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte mücadele etme gibi değerlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Akdeniz Belediyesi, çocuk ve gençlere yönelik sportif faaliyetleri artırarak geleceğin sporcularını yetiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.