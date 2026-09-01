Mersin'in Tarsus ilçesinde 2026-2027 Adli Yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, vatandaşlara adalete erişim konusunda önemli mesajlar verdi. Özkaynak, 'Adliyemizin kapısı sizindir. Çekinmeden, çekince duymadan bu kapıya gelebilirsiniz' dedi.

2026-2027 Adli Yılının başlaması dolayısıyla Tarsus'ta düzenlenen açılış programına İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler'in yanı sıra hakimler, savcılar, avukatlar, adliye personeli ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, yeni adli yılın yargı camiasına ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Adli hizmetlerin artan nüfus ve iş yüküne rağmen büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü belirten Başsavcı Özkaynak, savcıların vatandaşların adalet beklentisini karşılamak amacıyla etkili soruşturma yöntemlerini mevzuata uygun şekilde kullandığını ifade etti.

Hakimlerin de hukuka uygun şekilde toplanan deliller doğrultusunda etkin yargılamalar gerçekleştirdiğini dile getiren Özkaynak, hukuk yargılamalarında iş ve işlemlerin süratle takip edildiğini, adalet hizmetlerinin her aşamasında titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Özkaynak, yazı işleri müdürleri ve kalem personelinin adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli görev üstlendiğini belirtirken, ceza infaz kurumlarında da hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla cezaevi yönetimi ve personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

'Adliyenin soğuk duvarlarının arkasında sıcak bir kalp var'

Tarsus, Pozantı ve Çamlıyayla'da yaşayan vatandaşlara seslenen Başsavcı Gürkan Özkaynak, şöyle konuştu: 'Adliyenin soğuk duvarlarının arkasında Anadolu'nun tertemiz evlatları olan, sıcak bir kalp, ter döken yargı mensupları vardır. İhtiyaç duyulduğunda adalete erişiminiz kolaydır. Adliyemizin kapısı sizindir. Adliyenin kapısı size emanettir. Çekinmeden, çekince duymadan bu kapıya gelebilirsiniz.'

Savunmanın temsilcisi avukatlarla güçlü bir iş birliği içerisinde olacaklarını da vurgulayan Özkaynak, yargının etkinliğinin artırılması adına avukatlardan gelecek tavsiye ve önerilerin değerlendirileceğini ifade etti.

Yeni adli yıl öncesinde yayımlanan kararnameyle Tarsus Adliyesinden ayrılan meslektaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Özkaynak, Tarsus'a atanan başta Adalet Komisyonu Başkanı olmak üzere hakim ve savcılara da yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Kolluk kuvvetleri ile ceza infaz kurumlarında görev yapan personele de teşekkür eden Başsavcı Özkaynak, konuşmasını 2026-2027 Adli Yılının ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlar getirmesi temennisiyle tamamladı.