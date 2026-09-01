Mersin'de Emekli Evleri üyeleri, düzenlenen deniz etkinliğinde bir araya gelerek yazın tadını çıkardı. Kumkuyu Halk Plajında denize girip güneşlenen emekliler, müzik ve oyunlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evleri, yaş almış yurttaşların sosyal yaşamın içerisinde daha aktif yer almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyeleri, Erdemli'de bulunan Kumkuyu Halk Plajında düzenlenen deniz etkinliğinde bir araya geldi. Yaz sıcaklarında serinlemek ve denizin tadını çıkarmak için Kumkuyu'da buluşan emekliler, gün boyunca denize girip güneşlendi, müzik ve oyunlar eşliğinde eğlenerek akranlarıyla sohbet etti.

'Emekli büyüklerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, yaz sıcaklarında emeklilerin deniz ve güneşten faydalanmasını amaçladıklarını söyleyerek, 'Yaz sıcaklarında serinleyerek denizin, güneşin ve plajın tadını çıkarıyoruz. Birlikte oyun havaları eşliğinde güzel, keyifli zamanlar geçiriyoruz' dedi. Emekli Evlerinde yalnızca deniz etkinlikleri değil, farklı alanlarda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yeter, 'Emekli evlerimizde sağlık taraması, sosyal ve kültürel faaliyetler, sinema, tiyatro etkinliklerinin yanı sıra çeşitli geziler düzenliyoruz. Emeklilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek' ifadelerini kullandı.